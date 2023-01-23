『MARCATO 折りたたみペットケージ 簡単 組み立て 収納 軽量 コンパクト 防水加工 (L)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 15時 34分に出品され04月04日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Marcato」より引用"



【商品名】

MARCATO 折りたたみペットケージ 簡単 組み立て 収納 軽量 コンパクト 防水加工 (L)



【商品説明】

・【600Dオックスフォード織ポリエステル生地＆内側には防水加工】本体は登山用バッグの底面にも使用される６００デニールのオックスフォード織のポリエステル生地を採用。軽さだけでなく丈夫さも備えたペットケージです。また、内面には防水加工も施しましたので、汚れてもサッと拭くだけでOK。万が一粗相してしまってもお手入れ簡単です。

・【来客時・お掃除の時に】【外出・非常用として】シンプルなデザインでお家のインテリアに馴染みます。実用性とデザイン性を兼ね備えたペットケージです。 サイズ：（使用時）縦50×横55×奥行77cm（収納時）縦55.5×横57×奥行4cm、重量：1.8kg（収



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 56.00 cm

奥行 : 57.50 cm

重量 : 1.95 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。