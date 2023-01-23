『ガッチャ フーディー ソフト パイル ジップ パーカー 222G1320 インディゴ S【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 08時 17分に出品され04月22日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ガッチャ フーディー ソフト パイル ジップ パーカー 222G1320 インディゴ S
【商品説明】
・メイン素材: ポリエステル60% ， 綿40%
・素材構成: ポリエステル60% ， 綿40%
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 22.30 cm
奥行 : 31.70 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7968円
936 入札履歴
終了
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