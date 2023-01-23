『ガッチャ フーディー ソフト パイル ジップ パーカー 222G1320 インディゴ S【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 08時 17分に出品され04月22日 08時 17分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ガッチャ フーディー ソフト パイル ジップ パーカー 222G1320 インディゴ S



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル60% ， 綿40%

・素材構成: ポリエステル60% ， 綿40%



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 22.30 cm

奥行 : 31.70 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ ガッチャ

フーディー

ソフト

パイル

ジップ

パーカー

222G1320

インディゴ

S