『TRD ライトブルゾン サイズL MS043-00023【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 01時 28分に出品され04月18日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ライトブルゾン 水をはじくドライ素材を採用 通気性を保ち、蒸れにくい快適な着心地 素材 表地：ポリエステル１００％ 裏地（メッシュ）：ポリエステル１００％

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ TRD

ライトブルゾン

サイズL

MS043-00023