『Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 (日【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 16時 39分に出品され04月06日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) 寝袋 ノーチラス スクエア ライトジップ ストームブルー 2シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度3度 (日



【商品説明】

・サイズ/収納時 : 直径20×長さ40cm、展開時 : 縦(長さ)220cm×横(周囲)160cm

・仕様/快適外気温度 : 3、下限外気温度 : -2、圧縮用バッグ付き

・対象シーズン: 夏用

・材質/アウター生地 : ポリエステル「Aqualight」 インナー生地 : ポリエステル「Supersoft」 中綿 :「Isofibre」(シリコン加工ポリエステル中空繊維)

・洗濯可/中綿は化学繊維のため丸洗い可能

・発売年・モデルイヤー: 2019

・重量/1，400g



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 40.40 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。