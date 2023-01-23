『ペット バックパック 猫 キャリー リュック 猫 キャリーバッグ 便利 アウトドアハイキング【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 01分に出品され03月16日 03時 01分に終了予定です。即決価格は7,968円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペットキャリア素材：プラスチック

ペットバッグには人間味のあるバックルが付いており、バッグのショルダーストラップの長さを調整するのに便利です。

キャリアバックパックサイズ約：48*32.1*30CM、約8kg耐えられます

ドッグキャリアカラー：ブラウン

ペットバッグはメッシュ生地で通気性に優れています。