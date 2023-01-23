『BRIO 大型車庫 33736【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 20時 21分に出品され03月15日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BRIO 大型車庫 33736
【商品説明】
・5台の列車が格納できるBRIO(ブリオ)の大型車庫。
・BRIOの木製品はFSC認証の木材を使用、森林の保全や森林で働く人々に配慮しています。
・お手持ちののBRIO （ブリオ）レールウェイシリーズと組み合わせて遊ぶことが可能です。
・ターンテーブルを利用して列車をそれぞれの位置に格納
・ブリオは1884年に創立されたスウェーデン王室御用達の木製おもちゃブランドで、世界中で親しまれています。
・前後の扉が開閉し、5台の列車が入れます。
・対象年齢 :3才以上
・本体サイズ :約43.3×43.3×10.7cm
【サイズ】
高さ : 17.70 cm
横幅 : 39.10 cm
奥行 : 39.10 cm
重量 : 2.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7967円
855 入札履歴
終了
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