『BRIO 大型車庫 33736【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 20時 21分に出品され03月15日 20時 21分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BRIO 大型車庫 33736



【商品説明】

・5台の列車が格納できるBRIO(ブリオ)の大型車庫。

・BRIOの木製品はFSC認証の木材を使用、森林の保全や森林で働く人々に配慮しています。

・お手持ちののBRIO （ブリオ）レールウェイシリーズと組み合わせて遊ぶことが可能です。

・ターンテーブルを利用して列車をそれぞれの位置に格納

・ブリオは1884年に創立されたスウェーデン王室御用達の木製おもちゃブランドで、世界中で親しまれています。

・前後の扉が開閉し、5台の列車が入れます。

・対象年齢 :3才以上

・本体サイズ :約43.3×43.3×10.7cm



【サイズ】

高さ : 17.70 cm

横幅 : 39.10 cm

奥行 : 39.10 cm

重量 : 2.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。