『フットジョイ ダッフルバッグ FJ ベーシックダッフルバッグ 31524 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 03時 02分に出品され03月15日 03時 02分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フットジョイ ダッフルバッグ FJ ベーシックダッフルバッグ 31524 ブラック
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 49.20 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7967円
843 入札履歴
終了
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