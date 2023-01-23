『弦楽器の弦 バイオリン4/4弦セット セシリアムジカセレクト E:ゴールドブラカットループエンド A:ドミナントアルミ巻 D:ドミナントシルバー巻 G【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 05時 30分に出品され03月18日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他弦楽器用品

【商品名】

バイオリン4/4弦セット セシリアムジカセレクト（ E:ゴールドブラカットループエンド A:ドミナントアルミ巻 D:ドミナントシルバー巻 G



【商品説明】

・A線：ドミナント131 ナイロン／アルミ巻

・D線：ドミナント132A ナイロン／シルバー巻

・E線：ゴールドブラカットループエンド（サイズをお選びください）

・G線：ドミナント133 ナイロン／シルバー巻

・人気のE線ゴールドブラカットとドミナントのA，D，Gのセットです。D線はシルバー巻きです。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。