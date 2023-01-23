貴族 ドレス ステージ衣装 舞台 公爵夫人 貴婦人 レディース 中世貴族風 中世ヨーロッパ お姫様 お嬢様 宮廷 オペラ声楽 パーティー cosplay 演奏会 撮影 ワンピ【お歳暮】

商品情報

セット内容 .໒꒱*



ドレス

「パニエ」オプション料金：別途2690円。



※オプションも希望の場合、システム上ご注文時に金額加算出来かねますので、

当店にてご注文確認後金額修正いたします。必ず当店からのご注文確認メールをご確認くださいませ。



「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」





素材 .໒꒱*



サテン/ポリエステル





カラー .໒꒱*



グレー





サイズ(cm) .໒꒱*



バスト87-95 ウエスト70-76 ドレス丈155（肩から裾まで）

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。





送料 .໒꒱*





1点 880円(北海道?九州?沖縄?離島除く)

商品を複数ご注文の場合の送料は、下記の表を参照してください。

※SALE品など、他商品との同梱発送不可の商品と合わせてご購入の場合、送料の計算が異なりますのでご注意ください。