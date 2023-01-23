『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 オーロラボール 国際体操連盟認定品 ライムイエロー M207AUF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 02時 58分に出品され04月04日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ササキ(SASAKI) 新体操 手具 オーロラボール 国際体操連盟認定品 ライムイエロー M207AUF
【商品説明】
・サイズ:径18.5cm、重さ400g以上
・備考:国際体操連盟認定
・素材:ゴム
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7967円
198 入札履歴
終了
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