『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 オーロラボール 国際体操連盟認定品 ライムイエロー M207AUF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 02時 58分に出品され04月04日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具 オーロラボール 国際体操連盟認定品 ライムイエロー M207AUF



【商品説明】

・サイズ:径18.5cm、重さ400g以上

・備考:国際体操連盟認定

・素材:ゴム

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。