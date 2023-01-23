『シュライヒ ファームワールド 動物病院とペット フィギュア 42502【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 55分に出品され03月10日 23時 55分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シュライヒ ファームワールド 動物病院とペット フィギュア 42502



【商品説明】

・2020年に創立85周年を迎えたシュライヒ社は、ドイツ最大手のおもちゃ会社の一つで世界屈指のフィギュアメーカーです。シュライヒフィギュアは世界60カ国以上で販売されており、リアルに再現された精巧な製品は、世界中の子どもたちに愛されています。



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 23.10 cm

奥行 : 38.70 cm

重量 : 830.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。