『ボーネルンド ナターン ( Nathan ) ファンラーニング ビルド・アップ・キューブ 3歳頃 NA310072【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 17時 41分に出品され03月05日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボーネルンド ナターン ( Nathan ) ファンラーニング ビルド・アップ・キューブ 3歳頃 NA310072



【商品説明】

・メーカー国 : フランス

・対象年齢 :3才以上

・素材 : 紙、木



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 1.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。