『テッドベーカー Ted Baker Wavy レザー Green Keeper Hexagonal Pins w/ Logo 38/40 レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 09時 22分に出品され03月18日 09時 22分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：テッドベーカー Ted Baker Wavy Leather Green Keeper Hexagonal Pins w/ Logo 38/40 WOMEN
色：Tan
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落札価格7966円
777 入札履歴
終了
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