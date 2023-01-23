「非侵襲的血糖値測定」スマートウォッチ 日本製 センサー Bluetooth通話 血糖値 心電図ECG+PPG 体温 血圧 血中酸素 心拍数 睡眠管理 常時点灯 敬老の日【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

品番：dai373f47a



【多機能健康管理】

24時間体温、血中酸素、血圧や心拍数、血中酸素、呼吸率などを一瞬で確認でき、スマホと同期した後アプリで健康状態データを一目で分かります。

PPGとECG計測技術を採用して、且つAl心電図レポートも詳しく分析しますので、健康状況を随時把握できて大変役たちます。※注意：本製品は医療用のデバイスではないので、医療用途にはご遠慮ください。

【マルチスポーツモード】

走行距離、消費カロリー、歩数、運動軌跡など日々の様々な活動量の計測が可能で、ウォキング、ランニング、自転車、バドミントン、テニスなどのスポーツモードがあり、体の状況により運動目標を設定してしっかり健康管理を実現できます。

【便利な通知?通話機能】

SMS通知、電話の着信通知等はバイブでお知らせ、大切な連絡を見逃しません。

スマホをわざわざ取らずに直接通話が可能、至便です。

※使用少数携帯に対応できない可能性がございます。予めご了承ください。

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