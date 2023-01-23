ベビーg ベビージー Baby-G BGA-320-1A レディース 腕時計 ブランド カシオ アナデジ ダークブラウン ブラック 黒【新年の贈り物】

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7年保証キャンペーン ベビーg ベビージー CASIO Baby-G レディース 腕時計 ブランド BGA-320-1ADR BGA-320 Series アナデジ ダークブラウン ブラック 黒 アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-G。夏の陽射しを浴びて輝く、ビーチシーンをテーマにしたシリーズです。ベースモデルはスリムなケースと立体的なメタリックインデックスが特徴のBGA-320。インデックスは蒸着仕様で、キラキラと輝く真珠や貝のような海の宝石をイメージしたメタリック調に仕上げています。分針は人魚の尾ひれをモチーフにしたデザインを施しました。着けると気分が上がる、遊び心のあるカラーとデザインです。機能面では、耐衝撃構造や着けたままで水泳もできる防水機能など頼れる機能を搭載しています。アウトドアシーンやカジュアルスタイルにおすすめです。 国内モデル品番：BGA-320-1AJF ギフト プレゼント 記念品 母の日 敬老の日 クリスマス 誕生日 結婚記念日 就職祝い 卒業祝い 還暦祝い 20代 30代 40代 50代 60代