『Desk Calendar 2023-2024 - Sep. 2023 - Dec. 2024， 18 Monthly Desk/Wall Calen【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 31分に出品され03月05日 08時 31分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Desk Calendar 2023-2024 - Sep. 2023 - Dec. 2024， 18 Monthly Desk/Wall Calendar 2023-2024，17" x 22"， Thick Paper with Corner Protectors， Large Ruled Blocks - Floral
|ブランド名
|商品コメント
| ? 2023-2024 DESK CALENDAR - This desk calendar 2023-2024 covers 16 months from Sep. 2023 to Dec. 2024 with marked holidays. Focus on easy and efficient planning of the whole year to manage a successful life.
? PROFESSIONAL CONTENT DESIGN - Standard holidays marked and federal holidays highlighted + Ruled daily blocks (2.2" x 1.7") keep plans neat and legible + Full-year monthly reference on the bottom + Julian date.
? PRODUCT DETAILS - Every month features different color of background and mini overview calendars for the full year of Jul. 2023 - Dec. 2024， also large ruled writing space to track deadlines， special events with clear organization.
? 2-IN-1 FEATURES - 2 clear corner protectors and hanging holes make it a good for wall hanging. It also works as a desk calendar 2023-2024 or desk pad， a great tool for long term planning. Clear corners keep pages flat on desk or wall. Live your own life and become a better version of yourself with this 2023-2024 desk calendar
? MAKES YOUR LIFE PRODUCTIVE - Utilizing the 2023-2024 desk calendar， you can write down notes， ideas， meetings， appointments， etc.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047440255659
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落札価格7966円
147 入札履歴
終了
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