『Jada toys 1:24 F&F Brians Nissan Skyline GーTR R34 C.SV【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 00時 54分に出品され03月07日 00時 54分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外取り寄せの並行輸入商品、新品となります。
日本へ輸送する都合上、お届けまで2-3週間程お時間を頂いております。
天候による運行状況や税関審査にて遅延が発生する場合もございますのでご了承くださいませ。
日本到着後に発送と追跡番号の案内を致します
本商品は併売商品のため、注文後に在庫確認を行います。在庫切れの場合はキャンセルさせて頂く場合がございますのでご了承下さい。
欧米仕様の輸入品となります。商品サイズは全てUS仕様となるためご留意お願い致します。
時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
在庫確認やご質問は [この商品について質問する] よりお願い致します。
通関時に検査の為開封されることがあります。また海外からの輸送のため、外箱に多少の痛みが生じる場合もございますが、中身に問題はございません。
ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Jada toys 1:24 F&F Brians Nissan Skyline GーTR R34 C.SV
|ブランド名
|ジャダトイズ(jada toys)
|商品コメント
|Jada Toys ジャダトイズ Fast & Furious Brian’s 2002 Nissan Skyline R34 Dieーcast Car， 1:24 Scale， Silver & Blue，19808 お探しの色、サイズ、バリエーション等はお気軽に問い合わせください。 在庫数以上を購入希望されるお客様もお気軽にどうぞ
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028736722420
輸入バービー人形 バービー Barbie Color Me Cute Doll 並行輸入品
¥ 7966
G.I.ジョー G. I. Joe M09 スネークアイズ w/ティンバー
¥ 7966
leg0 Juniors Mountain Police Chase 10751 Building Kit (115 Piece)
¥ 7966
ジュラシックワールド Jurassic World サバイバルキャンプ プテラノドン フィギュア ジュラシックワールド Jurassic World
¥ 7966
Jada 1:24 Diecast 1963 Volkswagen Bus With Groot Figure
¥ 7966
Youtooz Homelander 4.6インチ ビニールトイフィギュア ホームランダー ボーイズTVシリーズとコミックから収集可能 Youtooz
¥ 7966
124 HELLO KITTY 2002 Nissan Skyline GTR w/Hello Kitty ハローキティ ミニカー
¥ 7966
AEVVV Polish Nesting Dolls Set of 7 pcs Matryoshka Dolls in Polish Costume
¥ 7966
天使 ロシアン入れ子人形セット 7点 守護天使 置物 守護天使 ギフト 天使 マトリョーシカ人形 木製キリスト降誕セット エンジェル ホーム
¥ 7966
AEVVV Dinosaur Nesting Dolls Set of 7 pcs Nesting Dolls Dinosaur Handmade
¥ 7966
AEVVV Matryoshka Dolls Set of 7 pcs Russian Dolls in Rainbow Sarafan Dress
¥ 7966
Mozlly Dinosaur Building Kit ? DIY Assemble and Take Apart Dinosaur Toys In
¥ 7966
AEVVV Nesting Dolls Set of 7 pcs Russian Doll in Blue Sarafan Dress with H
¥ 7966
Go Go Dino 恐竜探検変形ロボット 恐竜トリケラトプス トモ
¥ 7966
Supriten シュプリテン 加重恐竜ぬいぐるみ 3.5ポンド 24インチ 恐竜の重み付きぬいぐるみ かわいい恐竜のぬいぐるみ 大きな重りのぬいぐる
¥ 7966
Animal Zone 恐竜バケツ AD21076
¥ 7966
AEVVV Russian Nesting Dolls Set of 7 pcs Matryoshka Nesting Dolls in Tradi
¥ 7966
Unipak 12 Plush Dinosaur House with Dinosaurs Five 5 Stuffed Animal Dinosa
¥ 7966
落札価格7966円
722 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！