『ディズニー ピクサー トイストーリー4 - フォーキー インタラクティブ トーキングアクションフィギュア - 7 インチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 24分に出品され03月12日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|ディズニー ピクサー トイストーリー4 - フォーキー インタラクティブ トーキングアクションフィギュア - 7 インチ
|ブランド名
|Disney(ディズニー)
|商品コメント
|ディズニーストア品、オリジナル、品。ベースのボタンを押すと、Im not a toyとCan we stop スティックは疲れていますフォーキーはベースを前後に揺らし、押すと足が上下に動きます。フォーキーの足元にボニーと書かれています。インタラクティブ機能が含まれているので、Forkyが近くにある別のToy Storyのインタラクティブアクションフィギュアを検出すると、フレーズをトリガーします。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0196243183997
商品コード
YS0000042038488981
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落札価格7966円
471 入札履歴
終了
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