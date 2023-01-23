『Cult of The Deep カードゲーム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 19時 34分に出品され03月20日 19時 34分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Cult of The Deep カードゲーム ブランド名 B.A. 商品コメント Cult of the Deep は、4 ? 8人用の隠し役割ダイスゲームです。あなたが選手のパワーアップを確立しようとしています。

カルトの勝利とコントロールを求めて、儀式や神話モンスターをコントロールする戦い。

48人用。

プレイ時間4575分。

対象年齢13 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

商品コード YS0000028536246888

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Cult

of

The

Deep

カードゲーム