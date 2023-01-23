『AEVVV Polish Nesting Dolls Set of 7 pcs Matryoshka Dolls in Polish Costume【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 05時 33分に出品され04月07日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|AEVVV Polish Nesting Dolls Set of 7 pcs Matryoshka Dolls in Polish Costumes with Ornaments Made in Poland Baboushka Nesting Dolls in Girls Polish Dress
|ブランド名
|商品コメント
| EXCELLENT DESIGN beautiful Polish woman in traditional polish dress with ornaments made in poland
ONLY ECOFRIENDLY MATERIALS natural wood hand painted waterbased paints finished with varnish
UNIQUE GIFT FOR EVERYONE russian dolls are the great home decoration and educational item
PERFECT DIMENSIONS largest doll is 5.3 smallest is 0.8. Set of matryoshka dolls includes 7 pcs
AEVVV is proud of highquality russian matrioskas if you arent satisfied well refund the purchase
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4811159041310
商品コード
YS0000028539407257
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落札価格7966円
324 入札履歴
終了
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