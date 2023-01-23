『Ginkgopolis The Experts Board Game Expansion Competitive Worker Placement【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 08時 10分に出品され03月29日 08時 10分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Ginkgopolis The Experts Board Game Expansion Competitive Worker Placement Strategy Game Average Playtime 45 Minutes Made by Pearl Games GINK02 ブランド名 商品コメント 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

商品コード YS0000028536246720

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Ginkgopolis

The

Experts

Board

Game

Expansion



Competitive

Worker

Placement