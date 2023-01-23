『Learning Resources Kit De D?monstration Aimant? De Construction De Lettres【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 23時 31分に出品され03月25日 23時 31分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Learning Resources Kit De D?monstration Aimant? De Construction De Lettres De -
|ブランド名
|商品コメント
| Demonstrate how to build upper- and lowercase letters on the whiteboard with these big and bold magnetic curves and lines.
LEARN to form letters with giant magnetic curves and lines
Designed especially for modern classrooms， these giant magnetic letters provide a visual， hands-on way to teach upper and lowercase letters.
For use on whiteboards or other magnetic surfaces， these letters keep students engaged and motivated. Includes 21 sturdy pieces.
Ages 4+
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0765023085549
商品コード
YS0000010436600408
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落札価格7966円
139 入札履歴
終了
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