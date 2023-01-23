『NUKE MATRIX 1/12 FANTASY GIRLS No.05 SHADOW:YEFUNA.MALKINA(初回限定版) 色分け済プラモデル 送料無料【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 21時 35分に出品され03月16日 21時 35分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
NUKE MATRIX製美少女メカプラモデルシリーズから新製品、通称Shadowが登場！付属のバイクは、乗車はもちろん、素体と合体することでケンタウロス型になります。
武器は変形型ロングライフル×1、シールド×1、ロボットアーム式バックパック×1、電気イオン収束機×1、ジャミング用ミサイルランチャー×2 が付属しております。
完成時サイズ：約190mm
初回限定パーツ付属
メーカー：NUKE MATRIX
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落札価格7966円
830 入札履歴
終了
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