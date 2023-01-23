自撮り棒 リモコン付き GoPro Mini Hero 11 10 9 8 Go Pro Max用 防水拡張アルミセルフィーポール 三脚電話クリップ付【2025カレンダーの人気アイテム】

商品コメント

強力で安定した卓上三脚 内蔵の自撮り三脚 取り外し不可 は、傘のようなアップグレード構造で作られ、完全に広げるとより安定し、使用しない時は折りたたみ式です。

幅広い互換性の自撮り棒この延長自撮り棒ポールは、GoPro Max Gopro mini hero 11 10 9 8と携帯電話だけでなく、GoPro Hero 7 6 5 4 DJI Osmo Action 2 Insta360 One R One X One X2 Go 2、Brave 4、Dragon Touch 4Kなどのアクションカメラにも対応しています。この電話クリップはできます。 be adjustable to shoot 水平と垂直の角度。

エレガント&コンパクトな延長スティックポール高品質のアルミニウム素材でできたこの自撮り一脚は、7インチのコンパクトで、24インチの長さに伸びます。 他の同様の自撮り棒では引き込みが難しい問題に直面するかもしれませんが、この伸縮式ポールは例外です。 非常に簡単に伸び縮みしやすく、それぞれの長さで安定します。

スマートリモート互換性このリモコンは、GoPro Mini GoPro Max、Hero 11、Hero 10、Hero 9、Hero 8に対応しています。Hero 7 6 5、その他のGoProカメラには対応していません。 特定のリモコン機能については、写真3と説明を参照してください。 このワイヤレスBluetoothリモコンは、iPhone 13 12 11 Pro Max XS MAX 8 6 7 Plus、Samsung Galaxy Note 20 10 S10 S9などのiOS/Androidスマートフォンでも使用できます。

パッケージ内容&内容物自撮り棒ポール x 1、Bluetoothリモコン x 1、Type Cデータケーブル x 1、電話クリップホルダー x 1、ロックネジ x 1、スマートフォンクリップ用ネジ x 1、アダプター x 1、取扱説明書 x 1、パッケージボックス x 1。 90日間無料返品と返金、12ヶ月期間。 Amazonの配送に関する問題については、GAOPOLO オンラインカスタマーサービスにご連絡ください。