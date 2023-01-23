『Mattel Barbie 1997 Avon Exclusive Barbie as Mrs. P.F.E. Albee【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 13分に出品され03月31日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Mattel Barbie 1997 Avon Exclusive Barbie as Mrs. P.F.E. Albee
|ブランド名
|商品コメント
|マテルMATTEL
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028535860054
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落札価格7966円
110 入札履歴
終了
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