『Adjustable Swaddle Blanket Infant Baby Wrap Set 3 Pack 0-3 Months by Elys &【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 00時 13分に出品され04月13日 00時 13分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Adjustable Swaddle Blanket Infant Baby Wrap Set 3 Pack 0-3 Months by Elys & Co. (Blush Pink， 0-3 Months) ブランド名 SmallYin 商品コメント 100% High Quality Cotton Swaddle Blankets with Grey and Black Design for Baby GirlbrThe secure adjustable Infant wrap design creates a cozy， womb-like feeling for baby and prevents startle reflex that can wake your infantbrElys & Co. Adjustable Swaddle Blankets helps Baby Sleep Safe & Sound with our Secure Closures and Adjustable Wings for Perfect Fit SwaddlingbrSwaddling May - Lead to longer， sounder sleep - Soothes a crying babybrSwaddle Blanket Adjustable Infant Baby Wrap is for Babies aged 0-3 months 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ ベビー服、シューズ おくるみ、ブランケット

JANコード/ISBNコード 0851490007792

商品コード YS0000021736471455