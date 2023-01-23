『Motor Max 1: 27 WB ー 2017 Ford Fー150 Raptor (Red)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 28分に出品され03月31日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Motor Max 1: 27 WB ー 2017 Ford Fー150 Raptor (Red)
|ブランド名
|Motormax
|商品コメント
|MOTOR MAX 127 WB 2017 FORD F150 RAPTOR レッド 79344RD 商品番号：79344RD。 説明： 製造元 最大モーター。 モデル 79344RD。 車メーカー：フォード。 色 赤。 スケール：124。 開口部 なし。 おおよそのサイズ 8インチ。 重量 約 2ポンド。 素材 ダイキャスト金属、一部のプラスチックパーツ。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
689776443114
商品コード
YS0000040635812635
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落札価格7966円
974 入札履歴
終了
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