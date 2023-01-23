『AONEGOLD Womens Hidden Wedges Shoes High Heeled Lightweight Mesh Sneakers C【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 00時 15分に出品され03月22日 00時 15分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 AONEGOLD Womens Hidden Wedges Shoes High Heeled Lightweight Mesh Sneakers Casual Walking Shoes Tennis Chic White 42 ブランド名 商品コメント hidden heel sneakers Approx hidden Heel Height: 4.5 cm， Approx Platform Height: 2.5 cm. Standard European size

Breathable and lightweight mesh upper make the shoes more comfortable for Womens Fashion Sneakers

The hidden wedge sneakers is made from durable and elastic material，the platform is synthetic， slip resistant，easy to manage any area

Womens Hidden Wedges Shoes Perfect accord with human body engineering，keeps your foot comfortable and cool. Lace up closure， low top design.

Womens Fashion Sneakers Suitable for party， indoor， outdoor， sports， shop， travel， home， regular day walking， any occasion， casual and trend 商品カテゴリ 東潟ストア 健康・美容 ウォーキングシューズ ウォーキングシューズ（女性向け） アウトドア、釣り、旅行用品 アウトドア、キャンプ、登山 アウトドアシューズ ウォーキングシューズ

商品コード YS0000045439053487