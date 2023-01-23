『お歳暮 ギフト 秘伝 山廃仕込純米大吟醸 初心 壽蔵 1.8L 日本酒 贈答【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 16分に出品され03月29日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
秘伝山廃仕込純米大吟醸初心壽蔵です。
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落札価格7966円
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終了
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