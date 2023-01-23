『送料無料 エレメント スケートボード メンズ レディース モチーフ コンプリート スケートボード ELEMENT ALYXW00140 黒 マルチ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 02分に出品され03月23日 15時 02分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 採寸

単位(cm)/全長/幅/厚み/ウィール直径

81/4/80.5/20.5/1/5

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。

ブランド：ELEMENT エレメント

アイテム：スケートボード

スタイルNo：ALYXW00140

商品名：モチーフ コンプリート スケートボード

性別：メンズ レディース

原産国：China 他

素材：木材 75％、ステンレス鋼 15％、ポリウレタン 8％、紙 2％

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管理No. 73630025