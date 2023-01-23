『送料無料 エレメント スケートボード メンズ レディース チーター セクション コンプリート スケートボード 8 ELEMENT ALYXW00166 黒 白【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 02時 29分に出品され04月19日 02時 29分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
単位(cm)/全長/幅/厚み/ウィール直径
8/79/20/1/5
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：ELEMENT エレメント
アイテム：スケートボード
スタイルNo：ALYXW00166
商品名：チーター セクション コンプリート スケートボード 8
性別：メンズ レディース
原産国：China 他
素材：木材 75％、ステンレス鋼 15％、ポリウレタン 8％、紙 2％
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※こちらの商品は並行輸入品です
管理No. 73630009
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落札価格7966円
277 入札履歴
終了
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