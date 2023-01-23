『ケイジャープロ ブラック×レッド 41-013RD スポルディング バスケットボール バスケ バッグ リュック バックパック メンズ レディース ジュニア 男性 女性 子供【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 22時 28分に出品され03月29日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材：Cordura 900Dポリエステル / ポリエステル / PVC サイズ：W35×H57×D32cm 容量：32L 表面の素材に厚手で耐久性に優れた、900デニールのCODURAポリエステル生地を採用。 フロントのシューズポケットは通気性をよくするために、メッシュ仕様を採用。 ジップファスナーには水の侵入を防ぐ、止水ジップを採用。 右サイドにはメッシュポケット、左サイドには小物等を収納できるポケットを搭載。 ショルダーパッドは荷重を分散させ、肩の負担を軽減するようパッド部分に切り込みを入れた仕様。 ショルダー部分には、携帯なども収納できるポケットを搭載。 【22aw】【cager】【cagerpro】 ケイジャープロ ブラック×レッド 41-013RD スポルディング バスケットボール バスケ バッグ リュック バックパック メンズ レディース ジュニア 男性 女性 子供 ユニセックス 男女兼用 おしゃれ オシャレ
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落札価格7966円
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終了
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