『2022年モデル GLOBERIDE(グローブライド) ONOFF(オノフ) ラウンドバッグ メンズ レディース ユニセックス OA1422【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 08時 51分に出品され03月25日 08時 51分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2022年モデル GLOBERIDE(グローブライド) ONOFF(オノフ) ラウンドバッグ メンズ レディース ユニセックス OA1422



【商品説明】

・サイズ:横25×マチ12×高さ23(?)

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ナイロン

・原産国:中国

・素材:ナイロン

・表地: ナイロン，プラスチック

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 34.79 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。