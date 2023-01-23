『SuperStroke Zenergy XL Flatso 2.0，White/Black【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 03時 35分に出品され03月29日 03時 35分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|SuperStroke Zenergy XL Flatso 2.0，White/Black
|ブランド名
|商品コメント
| Introducing Zenergy， SuperStroke’s new line of putter grips featuring enhanced Spyne technology， new multi-zone texturing， and our patented no-taper shape for unmatched confidence to quiet your hands ? and your mind.
Enhanced Spyne Technology?? The new Spyne Technology has an improved， embossed ridge along the underside of the grip， engineered to make it easier to square the face at impact.
New Multi-Zone Texturing?? Strategically placed textured in high-sensory areas designed to optimize feedback and comfort from the incredibly soft polyurethane outer layer.
No Taper Technology?? Our patented No Taper minimizes grip pressure with an advanced parallel design that enables golfers to quiet their hands and add consistency to their stroke.
Tech-Port?? Located at the top of SuperStroke grips， Tech-Port allows golfers to easily add game-improvement options including the patented CounterCore weight system and performance tracking sensors.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0726381318601
商品コード
YS0000047440280765
13本セット・溶液交換キットSAPLIZE ゴルフグリップ ハーフコード・ラバー 多色 滑り止め 溶液・テープ・カッター・ラバークランプ・マ
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C SOFT 7本セット ワイルドオレンジ バックライン無し
¥ 7965
13本セット・溶液交換キットSAPLIZE ゴルフグリップ ハーフコード・ラバー 多色 滑り止め 溶液・テープ・カッター・ラバークランプ・マ
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C 7本セット ベルリナブラック バックライン有り
¥ 7965
13本セット・溶液交換キットSAPLIZE ゴルフグリップ ハーフコード・ラバー 多色 滑り止め 溶液・テープ・カッター・ラバークランプ・マ
¥ 7965
ゴルフグリップ elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ SX38 7本セット ディープピンク バックライン有り
¥ 7965
ゴルフグリップ elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ SX38 7本セット シグナルグリーン バックライン無し
¥ 7965
ゴルフグリップ elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ SX38 7本セット ディープピンク バックライン無し
¥ 7965
ゴルフグリップ elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ SX38 7本セット ワイルドオレンジ バックライン有り
¥ 7965
ゴルフグリップ elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C SOFT 7本セット ネイビー バックライン有り
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C SOFT 7本セット シルバーホワイト バックライン無し
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C 7本セット シグナルグリーン バックライン有り
¥ 7965
ゴルフ グリップ elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C 7本セット クラシックレッド バックライン無し
¥ 7965
ゴルフグリップ elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C SOFT 7本セット ワイルドオレンジ バックライン有り
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C 7本セット クラシックレッド バックライン有り
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C SOFT 7本セット ワイルドオレンジ バックライン無し
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ TD50C SOFT 7本セット マリンブルー バックライン無し
¥ 7965
ゴルフ用品 elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ SX38 7本セット クラシックレッド バックライン無し
¥ 7965
落札価格7966円
615 入札履歴
終了
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