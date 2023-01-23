『スケートボード コンプリート エレメント ELEMENT SKATEBOARDS COMPLETE MAGMA SECTION ALYXW00157 スケボー スリック 初心者 上級者 ストリート SB SK8 ロゴ 板【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 13分に出品され03月11日 12時 13分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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