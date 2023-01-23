『ゴーグル DRAGON ドラゴン DXT ディーエックスティー ジャパンフィット LUMALENS RED ION 平面 スノーボード 2023-2024冬新作 10%off【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 13分に出品され03月04日 00時 13分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 DRAGON(ドラゴン) スノー ゴーグル



DRAGONが初めてユースサイズにフォーカスしたDXTが新登場。

ジャパンルーマレンズ、スーパーアンチフォグ等、大人向けモデルと比べて遜色なく存分に最新テクノロジーを採用。

しっかりとしたゴーグルアイテムを数年単位での使用期間で検討している方には、是非お試しいただきたいスーパーユースモデルです。

対象年齢：8歳〜15歳位 ※目安として

全天候対応 ジャパンルーマレンズ

NASAにも使用される超強力曇り止め技術、スーパーアンチフォグ

低刺激性フリースと2層構造のフェイスフォーム

ヘルメット対応

日本人に合わせたジャパンレンズ。

バックル式ストラップ

日本人の骨格にあわせたジャパンフィット

ボーナスステッカーが付属します

LUMALENS RED IONIZED 透過率23%