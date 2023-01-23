『ゴーグル DRAGON ドラゴン DXT ディーエックスティー ジャパンフィット LUMALENS RED ION 平面 スノーボード 2023-2024冬新作 10%off【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 00時 13分に出品され03月04日 00時 13分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
DRAGON(ドラゴン) スノー ゴーグル
DRAGONが初めてユースサイズにフォーカスしたDXTが新登場。
ジャパンルーマレンズ、スーパーアンチフォグ等、大人向けモデルと比べて遜色なく存分に最新テクノロジーを採用。
しっかりとしたゴーグルアイテムを数年単位での使用期間で検討している方には、是非お試しいただきたいスーパーユースモデルです。
対象年齢：8歳〜15歳位 ※目安として
全天候対応 ジャパンルーマレンズ
NASAにも使用される超強力曇り止め技術、スーパーアンチフォグ
低刺激性フリースと2層構造のフェイスフォーム
ヘルメット対応
日本人に合わせたジャパンレンズ。
バックル式ストラップ
日本人の骨格にあわせたジャパンフィット
ボーナスステッカーが付属します
LUMALENS RED IONIZED 透過率23%
ウベックス 子供用 スキースノーボードゴーグル ミラーレンズ くもり止め メガネ使用可 elemnt FM
¥ 7965
ELECTRIC エレクトリック ゴーグル EG0112100 BLSC EG1 Gloss Black Blue/Silver Chrom
¥ 7965
スワンズ 日本製 ダートゴーグル MX-TALON-HC BK/R ブラック×レッド
¥ 7963
ZECK ゼック ゴーグル スノーゴーグル FZ-16J アジアンフィット ジャパンフィット WHITE
¥ 7962
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¥ 7962
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ZECK ゼック ゴーグル スノーゴーグル FZ-16J アジアンフィット ジャパンフィット BLACK
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ゼック ゴーグル スノーゴーグル FZ-16J アジアンフィット ジャパンフィット BLACK RED MIRROR
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スミス(Smith) スノーボード ゴーグル フロンティア 20-21モデル Frontier Black F
¥ 7960
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¥ 7959
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¥ 7955
落札価格7966円
802 入札履歴
終了
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