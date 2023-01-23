ShotNavi GPSナビ 小型 軽量 gps ゴルフ NEO2HP おしゃれ 白 ホワイト ハンディタイプ ゴルフナビ ハンドタイプ【2024年最新】

商品情報

ShotNavi GPSナビ NEO2HP ホワイト



neo2 HP 使いやすいハンディタイプ登場！



・高低差・目安距離表示機能搭載



・推奨番手表示可



・音声案内・どでか文字表示可



・競技でも使用可能な「競技モード」搭載



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ショットナビ ゴルフ用 ナビ ハンド型 ハンディ型 手持ち コンパクト スリム 軽い