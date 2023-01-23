『ShotNavi GPSナビ 小型 軽量 gps ゴルフ NEO2HP おしゃれ 白 ホワイト ハンディタイプ ゴルフナビ ハンドタイプ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 13時 18分に出品され04月17日 13時 18分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ShotNavi GPSナビ NEO2HP ホワイト
neo2 HP 使いやすいハンディタイプ登場！
・高低差・目安距離表示機能搭載
・推奨番手表示可
・音声案内・どでか文字表示可
・競技でも使用可能な「競技モード」搭載
JAN 4562201214144
ショットナビ ゴルフ用 ナビ ハンド型 ハンディ型 手持ち コンパクト スリム 軽い
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落札価格7966円
570 入札履歴
終了
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