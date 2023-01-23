『PHENIX フェニックス スキー アンダーウェア シャツ メンズ＜2024＞ ESM23LS10A / GT Touring 1/2 Zip Tee【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 41分に出品され03月06日 20時 41分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
PHENIX フェニックス スキー アンダーウェア シャツ メンズ
ESM23LS10A
GT Touring 1/2 Zip Tee
GTツーリングハーフジップシャツ
機能
・保温性の高いウール混素材を採用
・4WAY STRETCH
素材
ウール混天竺（レーヨン 85%， 羊毛 15%）
原産国：中国
サイズ
S ・ M ・ L ・ XL ・ XXL
カラー
・DEEP RED
・NAVY
・CHARCOALGRAY
※メーカー企画書の情報で商品登録を行っております。予告なしに商品名と仕様変更される場合がございます。
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落札価格7966円
338 入札履歴
終了
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