『SkinBaby 洗顔器 洗顔ブラシ クレイ洗顔料 泡立てネット 3点セット 小鼻 シリコン 電動 充電式 完全防水 音波 毛穴 黒ずみ 毛【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 15時 09分に出品され03月28日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SkinBaby 洗顔器 洗顔ブラシ クレイ洗顔料 泡立てネット 3点セット 小鼻 シリコン 電動 充電式 完全防水 音波 毛穴 黒ずみ 毛



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。