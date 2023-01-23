『SkinBaby 洗顔器 洗顔ブラシ クレイ洗顔料 泡立てネット 3点セット 小鼻 シリコン 電動 充電式 完全防水 音波 毛穴 黒ずみ 毛【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 15時 09分に出品され03月28日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SkinBaby 洗顔器 洗顔ブラシ クレイ洗顔料 泡立てネット 3点セット 小鼻 シリコン 電動 充電式 完全防水 音波 毛穴 黒ずみ 毛
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 13.20 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7966円
927 入札履歴
終了
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