『30 Artificial Palm Plants Leaves Tropical Greenery Bush Imitation Faux Fak【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 25分に出品され03月26日 09時 25分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 30 Artificial Palm Plants Leaves Tropical Greenery Bush Imitation Faux Fake Palm Tree Leaf for Home Kitchen Party Flowers Arrangement Wedding Decorations ブランド名 商品コメント Each Artificial Palm Leaves is about 10 x6.7 .Fake Tropical Palm Leaf Bush is about 30 tall. After you got the items， please adjust the shape， the leaves will be in good shape as the pictures. br Artificial Palm Tree Leaves Material The palm leaf looks more realistic than a real one. The stem is made of bendable wire inside and easy to change in shape. Uv-resistent and waterproof for outdoor use， perfect decor for patio where the hot weather kills much fresh flowers br NO MAINTENANCE REQUIRED - no need trim and watering for people who have a busy schedule or but want to enjoy the overflowing of greenery in office， conference hall as the tabletop plants or floor plants. br Cute Plants ，Keep You Have a Life and Green and natural atmosphere. Every Season is Spring，Artificial Wicker neither will die nor fades，match everywhere of your home，adds a touch of nature to your space. br Artificial Palm Tree for your home decor like this beautiful two tone green plastic areca palm bush. Simply add to your favorite container with foam and cover with moss to create a gorgeous DIY arrangement for your beach wedding. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 輸入雑貨 花、ガーデニング 人工観葉、フェイクグリーン

商品コード YS0000037038837505

カテゴリ 花、ガーデニング

人工観葉、フェイクグリーン タグ 30



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