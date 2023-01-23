『ドッグステップ 犬用 日本製 階段 2段タイプ ペット スロープ ペットグッズ 介護用品 PVC レザー ペット 老犬 介護用品 おしゃれ かわいい 北欧 送料無料【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 49分に出品され03月20日 13時 49分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料 全国 送料無料

サイズ

外寸：（約）幅40.5×奥行き81×高さ34cm





材質

「ドッグステップ」2段

クッション材：ウレタン

生地：合成皮革（ポリエステル100%）





生産地

日本



納期

メーカーに在庫確認後の出荷となります

※メーカーに在庫がない場合は次回入荷までお待ちいただく場合がございます。

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備考

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