『魚用自動給餌器 自動給餌装置 屋外 定期給餌 回転式 10L 大容量 池 餌やり 自動魚フィーダー 給餌タイマー 魚給餌ディスペンサータイマー 電池なし【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 07時 43分に出品され05月07日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 12度の回転で投げたり餌をやると、餌の範囲が広がります。



10Lの大容量を楽しめます。



マルチギア調整制御によるインテリジェントな自動。



屋外の魚の餌付けや池の餌付けに最適。



タイマーを装備して、あなたは昼夜を問わずいつでも給餌するようにそれをプログラムすることができます。