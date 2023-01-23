『Stupell Industries The Cat Doesnt Like You Either Pet Phrase、Daphne Polsel【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 10時 23分に出品され04月16日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Stupell Industries The Cat Doesnt Like You Either Pet Phrase、Daphne Polselliによるデザイン ブラックフレームウォールアート 12 x 12インチ グレー ブランド名 Stupell Industries 商品コメント 寸法: 12 x 1.5 x 12 フレーム入り

すぐに掛けられます - 取り付けや金具不要。

壁に新しいアートワークを傾け、重ねて美しいアートディスプレイを作りましょう。 空の棚や炉棚に最適。取り付けや掃除は不要です。

当社のジークレープリントは、丈夫な MDF の裏地に丁寧に取り付けられており、厚さ1.5 インチの木目フレームで完璧に仕上げられています。 フレームの色は、ブラック、グレーファームハウス、ホワイトを含みます。 米国製。

Daphne Polselliによるデザイン。 商品カテゴリ 東潟ストア ペット用品 猫＆犬さん向け ペット用品、生き物 メモリアル、オーナーズグッズ オーナーズグッズ 猫雑貨

JANコード/ISBNコード 0196216289053

商品コード YS0000045438495886