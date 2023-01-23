『Stupell Industries The Cat Doesnt Like You Either Pet Phrase、Daphne Polsel【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 10時 23分に出品され04月16日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Stupell Industries The Cat Doesnt Like You Either Pet Phrase、Daphne Polselliによるデザイン ブラックフレームウォールアート 12 x 12インチ グレー
|ブランド名
|Stupell Industries
|商品コメント
| 寸法: 12 x 1.5 x 12 フレーム入り
すぐに掛けられます - 取り付けや金具不要。
壁に新しいアートワークを傾け、重ねて美しいアートディスプレイを作りましょう。 空の棚や炉棚に最適。取り付けや掃除は不要です。
当社のジークレープリントは、丈夫な MDF の裏地に丁寧に取り付けられており、厚さ1.5 インチの木目フレームで完璧に仕上げられています。 フレームの色は、ブラック、グレーファームハウス、ホワイトを含みます。 米国製。
Daphne Polselliによるデザイン。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0196216289053
商品コード
YS0000045438495886
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落札価格7966円
938 入札履歴
終了
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