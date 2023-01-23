『【お得な2個セット】Greenies Pill Pockets for Dogs Cheese Capsule Size 15.8oz / グリニーズ ピルポケット 犬用 投薬補助のオヤツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 19時 28分に出品され05月03日 19時 28分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 お得な2個セットです！



薬を飲むのが苦手なワンちゃんのための投薬補助のオヤツです。

カプセルなど大きめの薬にお使いいただけるカプセルサイズ（ラージ）です。

アメリカの獣医オススメ！



薬をポケットに入れ、指でつまんで閉じてからワンちゃんに与えてください。



商品：Greenies グリニーズ ピルポケット 犬用 投薬補助のオヤツ