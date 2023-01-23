『acrotri POLTE 本革 ラウンドファスナー 長財布 小銭入れ 取り外し可能 ビンテージ メンズ レディース (DarkBrown(【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 06時 31分に出品され04月14日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

acrotri POLTE 本革 ラウンドファスナー 長財布 小銭入れ 取り外し可能 ビンテージ メンズ レディース (DarkBrown(



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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