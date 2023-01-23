『リナシャンテ バレンチノ シングルモンクタイプ TB3022 (ブラック/27.5)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 19分に出品され03月23日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リナシャンテ バレンチノ シングルモンクタイプ TB3022 (ブラック/27.5)



【商品説明】

・ストラップの種類: モンクストラップ

・ソール素材または裏地: 合成樹脂

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 3 cm

・メイン素材: 牛革

・耐水

・靴幅: 4E



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ リナシャンテ

バレンチノ

シングルモンクタイプ

TB3022

(ブラック/27.5)