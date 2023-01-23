『リナシャンテ バレンチノ シングルモンクタイプ TB3022 (ブラック/27.5)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 19分に出品され03月23日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リナシャンテ バレンチノ シングルモンクタイプ TB3022 (ブラック/27.5)
【商品説明】
・ストラップの種類: モンクストラップ
・ソール素材または裏地: 合成樹脂
・ヒールのタイプ: フラット
・ヒールの高さ: 3 cm
・メイン素材: 牛革
・耐水
・靴幅: 4E
【サイズ】
高さ : 12.80 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 34.60 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7966円
712 入札履歴
終了
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