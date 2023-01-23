『ランバンコレクション LEATHER CONBINATION 名刺入れ JLMW9HM1 ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 09時 47分に出品され04月07日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ランバンコレクション LEATHER CONBINATION 名刺入れ JLMW9HM1 ネイビー



【商品説明】

・カードポケットの数:5

・タテ7cmxヨコ11cmxマチ1.5cm

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: 無し

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ランバンコレクション

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CONBINATION

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