『ルクス 9ポケットナイロンリュック vin3b-18r020z-00s ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 07時 34分に出品され03月03日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルクス 9ポケットナイロンリュック vin3b-18r020z-00s ネイビー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.60 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 38.40 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ルクス

9ポケットナイロンリュック

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ネイビー