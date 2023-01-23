『GOLF SUPAGS Laptop Backpack for Women Slim Computer Bag Work Travel College【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 14時 06分に出品され04月30日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 GOLF SUPAGS Laptop Backpack for Women Slim Computer Bag Work Travel College Backpack Purse Fits 14 Inch Notebook (Pink) ブランド名 商品コメント ?【Size & Color】- The womens backpack adopt stylish designs and different color choices(Soft Pink， Black). Size: 15" x 11" x 4.7"/38 x 28 x 12cm.

?【Large Capacity】- A backpack is not too bulky but roomy for everything you need. A separate laptop compartment fits up to 14 laptop. The main compartment is roomy for Pad， books， magazines and clothes. Outer with a zipper front pocket， a backside zipper hidden pocket and 2 side pockets.

?【Water Resistant Fabric】- Made of high quality water resistant nylon/faux leather(but not completely waterproof)， durable and reinforced. Breathable and adjustable dual shoulder straps provide an optimum comfortable when carrying it.

?【Perfect gift】- Its a great daily laptop backpack for women， girls and students， which will be an excellent present for yourself， your family， girlfriends， and so on. It is a perfect gift for an anniversary， birthday， and other important dates.

?【After-Sales Services】- Customer satisfaction is our priority. If there is any use problem with the product， always feel free to contact us. We will do our best to solve your problem. The free return and quick replacement services are included! 商品カテゴリ 東潟ストア パソコン用バッグ リュック スマホ、タブレット、パソコン ノートパソコン ノートパソコンアクセサリー、周辺機器 ノートパソコンバッグ、ケース

商品コード YS0000045438769127