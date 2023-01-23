『karrimor SF Double Omni Side pocket ・ カリマー SF ダブルオムニ サイドポケット (グレーM009G【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 27分に出品され03月31日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

karrimor SF Double Omni Side pocket ・ カリマー SF ダブルオムニ サイドポケット (グレーM009G1)



【商品説明】

・45L以上のカリマーSF バックパック対応

・イギリス軍個人装備「PLCE」互換の増設用サイドポケット

・サイズ：縦37ｘ横17.8ｘマチ8cm

・留め具の種類: ファスナー

・素材：KS100e

・＊この商品は「１個」単位での販売となります。（掲載写真のように両サイドに増設する場合は、「２個」とご注文ください。）

CMR-X0895GRV9Z

【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 45.20 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。