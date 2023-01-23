『karrimor SF Double Omni Side pocket ・ カリマー SF ダブルオムニ サイドポケット (グレーM009G【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 27分に出品され03月31日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,966円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
karrimor SF Double Omni Side pocket ・ カリマー SF ダブルオムニ サイドポケット (グレーM009G1)
【商品説明】
・45L以上のカリマーSF バックパック対応
・イギリス軍個人装備「PLCE」互換の増設用サイドポケット
・サイズ：縦37ｘ横17.8ｘマチ8cm
・留め具の種類: ファスナー
・素材：KS100e
・＊この商品は「１個」単位での販売となります。（掲載写真のように両サイドに増設する場合は、「２個」とご注文ください。）
CMR-X0895GRV9Z
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 45.20 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7966円
719 入札履歴
終了
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